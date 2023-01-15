Tokyo’da 2. çocuğa ücretsiz bakım

Japonya'nın 47 eyaleti arasında en düşük doğum oranına sahip başkent Tokyo'da valilik, ikinci çocuk sahibi olunması için bir teşvik programı başlattı. Açıklamaya göre, ikinci doğan çocuklar için çocuk bakım hizmetleri Ekim 2023'ten itibarıyla tamamıyla ücretsiz olacak. Ailelerinin gelir düzeyine bakılmaksızın 0-2 yaş grubu çocukları hedefleyecek uygulamanın, ilk aşamada 50 bin çocuğu kapsayacağı tahmin ediliyor. 'Kaybedecek vakit yok' diyen Vali Koike Yuriko "Düşen doğum oranlarını durdurmak için cesur önlemleri kararlılıkla uygulayacağız" dedi. DIŞ HABERLER