Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tokyo’da felaketin eşiğinden dönüldü
Giriş Tarihi: 3.1.2024

Tokyo’da felaketin eşiğinden dönüldü

Tokyo’da felaketin eşiğinden dönüldü
Sesli dinlemek için tıklayınız.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda pistteki bir uçakta yangın çıktı. Japan Airlines'a ait uçaktaki yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Uçak inişten sonra pistteki Sahil Güvenlik birimine ait başka bir uçağa çarptı. 367 yolcu ve 12 mürettebat tahliye edildi. Alev alan dev uçaktan yolcular kaçış anları sırasında adeta can pazarı yaşandı. Sahil güvenlik uçağındaki ise altı kişiden birinin kaçmayı başardığını, beşinin ise öldüğü duyuruldu. Sahil güvenlik uçağının, depremden etkilenen Noto Yarımadası'na yardım götürmek üzere havaalanında olduğu bildirildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokyo’da felaketin eşiğinden dönüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA