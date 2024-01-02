Tokyo’da felaketin eşiğinden dönüldü

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda pistteki bir uçakta yangın çıktı. Japan Airlines'a ait uçaktaki yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Uçak inişten sonra pistteki Sahil Güvenlik birimine ait başka bir uçağa çarptı. 367 yolcu ve 12 mürettebat tahliye edildi. Alev alan dev uçaktan yolcular kaçış anları sırasında adeta can pazarı yaşandı. Sahil güvenlik uçağındaki ise altı kişiden birinin kaçmayı başardığını, beşinin ise öldüğü duyuruldu. Sahil güvenlik uçağının, depremden etkilenen Noto Yarımadası'na yardım götürmek üzere havaalanında olduğu bildirildi.