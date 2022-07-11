Tokyo’dan güvenlik zaafı itirafı

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şinzo'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinde güvenlik açığı olduğu bildirildi. Nara kenti Polis Müdürü Tomoaki Onizuka, yaptığı açıklamada, Abe'nin korunmasında ve alınması gereken güvenlik önlemlerinde sorunlar olduğunun inkar edilemeyeceğini söyledi. Tomoaki, acil kapsamlı soruşturma ile ne olduğu ortaya çıkacak dedi.Öte yandan Şinzo'yu silahla vurduğu belirtilen Yamagami Tetsuya'nın bomba yapmaya çalıştı ortaya çıktı. Ülke basınında yer alan habere göre, saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Yamagami'nin polise, "birden fazla silah" yaptığını itiraf ettiğini anlattı. Yamagami'nin daha önce bomba yapma girişiminde bulunduğunu aktaran müfettişlerden biri ise saldırganın öncelikle dini bir grubun liderine saldırmak istediğini ardından karar değiştirerek Abe'yi hedef aldığını belirtti.Japonya'da Şinzo suikastının gölgesinde yapılan Danışman Meclisi (Sangiin) milletvekili seçimlerinden, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) zaferle çıktı.