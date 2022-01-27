Giriş Tarihi: 27.1.2022 11:39

Tonga yanardağ felaketinin ardından deprem ile sarsıldı! AA

Tonga'da meydana gelen yanardağ felaketinin ardından adanın büyük bir kısmı haritadan silinmişti. Yanardağ felaketinin ardından Tonga'da bu kez de 6,2 şiddetinde deprem meydana geldi.