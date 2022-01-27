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Giriş Tarihi: 27.1.2022 11:39

Tonga yanardağ felaketinin ardından deprem ile sarsıldı!

AA
Tonga yanardağ felaketinin ardından deprem ile sarsıldı!

Tonga'da meydana gelen yanardağ felaketinin ardından adanın büyük bir kısmı haritadan silinmişti. Yanardağ felaketinin ardından Tonga'da bu kez de 6,2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin 4,2 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

USGS, depremin merkez üssünün Pangai'nin 225 kilometre kuzeybatısı olduğunu belirtti.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak'ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

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Tonga yanardağ felaketinin ardından deprem ile sarsıldı!
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