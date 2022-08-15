Tonlarca balık telef olmuştu: Almanya’dan Polonya’ya uyarı geldi

Almanya Çevre, Doğayı Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketici Koruma Bakanı Steffi Lemke, Polonya'dan Oder Nehri'ndeki balık ölümlerine sebep olanların bulunmasını talep etti.

Lemke, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, Polonyalı mevkidaşı ile dün Szczecin ketinde bir araya geldiğini; kendileriyle Oder Nehri'ndeki duruma ilişkin yakın iş birliği içinde olacakları konusunda anlaştıklarını ifade etti.

10 TON BALIK ÖLÜSÜ ÇIKARTILDI

Lemke, bu tür olaylarda karşılıklı bilgi alışverişinin yapılması gerektiğine işaret ederek Polonya tarafının Oder Nehri'ndeki balık ölümleriyle ilgili Almanya'yı geç bilgilendirdiğini ve bu bilgi alışverişinin işlemediğini kaydetti.

Almanya tarafında Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletleri ile Polonya tarafının ölü balıkların Szczecin Limanı'na ulaşmaması için önlem alacağını aktaran Lemke, "Polonya tarafına dün kimin sorumlu olduğunu açıklığa kavuşturmak için mümkün olan her şeyi yapmasını istedim. Tüm karar vericiler şimdi nedeni tespit etmekten sorumlu." ifadelerini kullandı.