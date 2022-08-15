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Giriş Tarihi: 15.8.2022 14:04

Tonlarca balık telef olmuştu: Almanya’dan Polonya’ya uyarı geldi

AA
Tonlarca balık telef olmuştu: Almanya’dan Polonya’ya uyarı geldi

Geçtiğimiz haftalarda Polonya'nın Oder Nehri'ne dökülen kimyasal atık nedeniyle 10 ton balık telef oldu. Yaşanan ekolojik felaketin ardından soruşturma başlatılırken Alman yetkililer Polonya’dan olayın sorumlularını yakalama çağrısında bulundu.

Almanya Çevre, Doğayı Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketici Koruma Bakanı Steffi Lemke, Polonya'dan Oder Nehri'ndeki balık ölümlerine sebep olanların bulunmasını talep etti.

Lemke, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, Polonyalı mevkidaşı ile dün Szczecin ketinde bir araya geldiğini; kendileriyle Oder Nehri'ndeki duruma ilişkin yakın iş birliği içinde olacakları konusunda anlaştıklarını ifade etti.

10 TON BALIK ÖLÜSÜ ÇIKARTILDI

Lemke, bu tür olaylarda karşılıklı bilgi alışverişinin yapılması gerektiğine işaret ederek Polonya tarafının Oder Nehri'ndeki balık ölümleriyle ilgili Almanya'yı geç bilgilendirdiğini ve bu bilgi alışverişinin işlemediğini kaydetti.

Almanya tarafında Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletleri ile Polonya tarafının ölü balıkların Szczecin Limanı'na ulaşmaması için önlem alacağını aktaran Lemke, "Polonya tarafına dün kimin sorumlu olduğunu açıklığa kavuşturmak için mümkün olan her şeyi yapmasını istedim. Tüm karar vericiler şimdi nedeni tespit etmekten sorumlu." ifadelerini kullandı.

Lemke, Almanya'ya durumun geç bildirilmesinin balık ölümlerinden kimin sorumlu olduğunu tespit etmeyi zorlaştırdığını belirterek uzmanların, Oder Nehri'ndeki olayla ilgili analizlerinin sürdüğünü ve bunun sonuçlarının bugün veya yarın gelmesini ümit ettiğini söyledi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Szczecin'de açıklama yapan Lemke, bu olayın orta ve uzun vadeli etkilerinin neler olacağının henüz bilinmediğini belirterek "Gerçekten kötü bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğumuz açık." ifadesini kullandı.

Çevre felaketinin yaşandığı Oder Nehri'nde günlerdir ölü balıklar görülüyor.

Polonya'nın Ulusal su yönetimi otoritesi Polish Waters'ın Başkanı Przemyslaw Daca, nehirden 10 ton balık ölüsü çıkarıldığını ve bunun devasa ve korkunç bir ekolojik felaketle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini belirtmişti.

Alman yetkililer, bu olaydan ilk kez bir tekne kaptanının uyarısıyla 9 Ağustos'ta haberdar olduklarını açıklamıştı.

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Tonlarca balık telef olmuştu: Almanya’dan Polonya’ya uyarı geldi
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