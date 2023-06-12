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Giriş Tarihi: 12.6.2023 23:17

Tonlarca domatesi birbirlerine fırlattılar

Kolombiya'da geleneksel Tomatina Festivaline katılanlar adeta domates banyosu yaptı. Festival kapsamında bir araya gelen yüzlerce kişi 40 ton domatesi birbirlerine fırlattı

AA
Tonlarca domatesi birbirlerine fırlattılar

Boyaca yönetim bölgesine bağlı Stumarchan kentinde, bu yıl 14'üncüsü organize edilen festival kapsamında bir araya gelen yüzlerce kişi 40 ton domatesi birbirlerine fırlattı.

Bölgedeki çiftçilerce bağışlanan ve kamyonlarla festival alanına getirilen tonlarca domates, katılımcıları kırmızıya boyadı.

Festivale katılanlar, başlangıç düdüğüyle birbirlerini domates yağmuruna tuttu.

Etkinliğin sonunda kıyafetleri domates kırmızısına bürünen ziyaretçiler, görevlilerin sıktığı tazyikli suyla temizlendi.

Tomatina Festivali boyunca kültürel faaliyetler, partiler, yarışmalar ve mini konserlerin de düzenlendiği kaydedildi.

Yetkililer festivalde kullanılan domateslerin tüketime uygun olmadığını, her yıl düzenlenen festivaller vesilesiyle bölgenin cazibe merkezine dönüştüğünü belirtti.

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Tonlarca domatesi birbirlerine fırlattılar
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