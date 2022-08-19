Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Toplantı tarihi netleşti! İsveç ve Finlandiya için karar çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 23:17 Son Güncelleme: 19.8.2022 23:21

Toplantı tarihi netleşti! İsveç ve Finlandiya için karar çıkacak mı?

AA
Toplantı tarihi netleşti! İsveç ve Finlandiya için karar çıkacak mı?

NATO’ya katılım süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının 26 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacağı bildirildi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının Finlandiya'da yapılacağını belirtti.

Bakan Haavisto'nun danışmanı Tomi Nyström ise ülkelerin ilk toplantının en kısa zamanda yapılmasını istediğini belirterek, "Toplantı, ağustos ayında Finlandiya'da yapılacak." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada ise 26 Ağustos'ta bu mekanizmanın ilk toplantısının gerçekleştirileceği kaydedildi.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Toplantı tarihi netleşti! İsveç ve Finlandiya için karar çıkacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA