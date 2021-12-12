Toprak kayması nedeniyle evler uçurumda asılı kaldı

CAN VE MAL KAYBI YOK

Bölgedekiler aslında buraya taşınırken bu duruma karşı uyarılmıştı. Ancak yine de herkes deniz manzarasına değeceği için yaşamaya devam ediyor. Toprak kayması bölgesinde aktif bir yerleşim yeri olmadığı için can ve mal kaybı yaşanmadı.