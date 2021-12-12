Toprak kayması nedeniyle evler uçurumda asılı kaldı

Perşembe günü Mundesley bölgesinde toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede uzmanlar 'kitlesel toprak çığının' yaşandığını belirtti. Futbol sahasından daha büyük bir parçanın koptuğu gören bölge sakinleri neye uğradığını şaşırdı. Kopan parçanın ardından evler uçurumun kıyısında kalmaya başladı.
BÖLGEYİ TERK ETMEYECEKLER
Uçurumun kıyısındaki evlerde yaşanlar ise bölgenin yaşamak için çok güzel olduğunu ve kesinlikle yerlerini terk etmeyeceklerini söyledi. Elbette bu bölgenin yavaş yavaş yok olacağının farkındalar. Ancak bu sürede kısa sürede gerçekleşmeyecek.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Bölgedekiler aslında buraya taşınırken bu duruma karşı uyarılmıştı. Ancak yine de herkes deniz manzarasına değeceği için yaşamaya devam ediyor. Toprak kayması bölgesinde aktif bir yerleşim yeri olmadığı için can ve mal kaybı yaşanmadı.