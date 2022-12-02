‘Topraklarımızı alana kadar sözleşme anlaşma konuşmayacağız’

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de yaşayan 50 bin Ukrayna vatandaşının 35 bininin Alanya'da kaldığını söyledi. Savaştan önce 2 milyon Ukraynalının kente geldiğini belirten Büyükelçi Vasyl Bodnar, "Herkes burada olmaktan ve kalmaktan zevk alıyordu. Savaş başladıktan sonra bir sürü Ukraynalı, Antalya'ya geldi. Burada rahat yer buldu" dedi.

KİMSESİZ ÇOCUKLARA KUÇAK AÇTINIZ

Büyükelçisi Vasyl Bodnar Antalya'da birkaç bin kimsesiz çocuk kaldığını da söyledi. Antalya'ya gelen çocukların bombalanan bölgelerden geldiğini de belirten Bodnar, "Dün onları ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz devam edecek. Çocuklar çok mutlu; füze atılmıyor, bombalama yapılmıyor ve sakin bir yerde kalıyorlar. Odessa'dan 1 hafta önce Ankara'ya 34 çocuk geldi" diye konuştu.

'TÜRKLERİN KURTUŞU SAVAŞI GİBİ'

Büyükelçi Vasyl Bodnar Türkiye'ye desteğinden dolayı teşekkür etti. Ukraynanın savaşının Türklerin Kurtuluş Savaşı'na benzeten Bodnar, "Bu savaş, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim için en korkunç savaş. Ukrayna'daki elektrik ve ısıtma sisteminin yüzde 40'ı çalışmıyor, yok edilmiş. Rus ordusunun Ukrayna ordusuna karşı kaybettiği anlaşılıyor. Son kazandığımız yerimiz Herson'du. Ne kadar güçlü olduğumuzu gösterebildik. Şu anda Bahmut bölgesinde ciddi ve zor çatışma devam ediyor. Birkaç aydır Rus ordusu ileri gidemiyor. 8 aylık savaşı konuşmuyoruz. Savaş 8 yıldır devam ediyor. Bu savaş 2014'te başladı. Toprağımızı geri alana kadar sözleşme, anlaşma ile ilgili konuşmayacağız. Ukrayna, kendi topraklarını alana kadar Avrupa'da normal hayat olmayacak. İlk günden beri Türkiye, bizi destekliyor. Rusya, 2014'te yüzde 7 toprağımızı aldı. Şu anda yüzde 20 işgal edildi. Bu, Rusya'ya izin verirsek daha sonra yüzde 50 toprağımızı alır, demek. Sadece toprağımızı geri almak istemiyoruz, adalet istiyoruz" dedi.

'KIRIM UKRAYNA'NIN TOPRAĞI'

Büyükelçi Vasyl Bodnar savaş sonrası Ukrayna'da inşaat, santral, altyapı sistemlerinin yenilenme çalışmalarının Türkiye ile yapılmasına yönelik anlaşmaya varıldığını söyledi. Şu anda inşaat sektöründe Ukrayna'nın çalıştığını da belirten Bodnar, "Ukrayna'da çok fazla iş olacak. Bu, Türkiye ve Ukrayna için çok önemli. Birliktelik olacak. Kırım'ı da ekleyeceğiz. Kırım, Ukrayna'nın toprağıdır ve orada da bir sürü iş yapmalıyız. Çok yakın çalışıyoruz, özellikle Kırım Tatar konusunda" diye konuştu.

'ALANYA'DA 35 BİN UKRAYNALIYAŞIYOR'

AGC Başkanı İdris Taş'ın yabancı artışından kaynaklı konut fiyatlarını hatırlatması üzerine Büyükelçi Bodnar, "Savaş başladıktan sonra Türkiye'ye 400 bin Ukraynalı geldi. Şu anda Türkiye'de 50 bin Ukraynalı kalmış. Çoğunun Ukrayna'ya ya da başka ülkeye taşındığı anlamına geliyor. 800 bin Rus geldi. Çoğu Türkiye'de kaldı. Bu nedenle konut fiyatları arttı. Şu anda Alanya bölgesinde 35 bin Ukraynalı yaşıyor. Çoğu oturum izni aldı. Genellikle ev kiralıyor, bazıları alıyor. Savaş olmadan önce bir sürü Ukraynalı burada yaşıyordu. Antalya'da 3 Ukraynalı dernek ve konsolosluk var. Onlara güzel şartlar sağlamak için yardım ediyoruz" dedi. Ziyaretin ardından Bodnar, Taş'a 1918'de Bağımsız Ukrayna ile Osmanlı Devleti arasındaki anlaşma gereği iki ülkede büyükelçilik açılmasının anısına bastırılan pulu hediye etti.