‘Tren faciasında görevliler sarhoştu’

Yunanıstan'da 28 Şubat'ta yaşanan 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Mağdur avukatı Yorgo Bartzokis, kaza gecesinde Larissa B.S. adlı tren istasyonu şefinin alkol etkisi altında olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre şef, o gece istasyondaki bir grup kişiyle birlikte alkol aldı. İddiasını görgü tanıklarının ifadelerine dayandıran avukat, "Bana, olayın bir kaza olmadığı söylendi. Görgü tanığı, o gece istasyonda çok sayıda kişinin içki içtiğini ve bir patlama duyduklarını belirtti. İstasyonda en az iki şişe şarap ya da rakı içmişlerdi" dendiğini belirtti.