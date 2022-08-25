Tren garına İskender füzesi 25 ölü

UKRAYNA'NIN doğusundaki Çapline tren istasyonuna düzenlenen saldırıyla ilgili Ukrayna ve Rusya tarafından açıklamalar yapıldı. Ukrayna, saldırıda 25 kişinin öldüğünü açıklarken Rusya ise ölenlerin asker olduğunu ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi yaptığı açıklamada "Rus işgalcilerin, konutları ve tren istasyonunu bombalaması sonucu 2'si çocuk 25 kişi öldü, 31 kişi yaralandı" denildi. Rusya Savunma Bakanlığı da İskender füzelerinin Ukrayna'nın Dnipropetrovki bölgesindeki tren istasyonunu vurduğunu ve 200 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü bildirdi.