Trump, 2 puan önde

ABD'DE 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi yaklaşırken yarış kızışıyor. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı son anket, eski Başkan Donald Trump'ın Demokrat Partili Başkan Joe Biden'dan adaylığı devralan yardımcısı Kamala Harris'in 2 puan önünde olduğunu ortaya koydu. Ankete göre Trump, kayıtlı 1000 seçmenin yüzde 49'unun desteğini alırken Harris, yüzde 47'de kaldı. Bu ayın başlarında WSJ tarafından yapılan ankette Trump'ın 6 puan gerisinde kalan Biden'a kıyasla Harris'in performansının önemli bir gelişme kaydettiği görülüyor. Öte yandan, Trump, 13 Temmuz'da suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi yapacağını duyurdu. Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, "Savaş, savaş, savaş! Detaylar için beklemede kalın" dedi.