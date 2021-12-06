Trump açıkladı! 1 milyon dolar yatırım aldı...

ABD eski Başkanı Donald Trump, Twitter ve Facebook tarafından yasaklanmasının ardından 2022 başında "Truth Social" (Hakikat Sosyali) isimli bir uygulama başlatacağını açıklamıştı. Trump son olarak sosyal medya hesabı için 1 milyar dolarlık yatırımı garantiledğini belirtti.
6 Ocak'ta Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği kongre basını sürecinde yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek hesaplarına sansür uygulanmıştı. Trump, Twitter ve Facebook tarafından hesaplarının askıya alınmasının ardından yeni sosyal medya uygulaması kuracağını açıklamıştı.
1 MİLYAR DOLAR DESTEK
Trump, "1 milyar dolar, teknoloji devlerine artık sansürün ve siyasi ayrımcılığın sona ermesi yönünde bir mesaj veriyor" açıklaması yaptı: "Bilançomuz gösteriyor ki, Trump Media & Technology Group, teknoloji devleriyle savaşacak kadar güçlü bir pozisyonda olacak." Trump, Truth Social adlı uygulamayı başlatacaklarını açıklarken "Uygulama, siyasi ideolojiye dayalı ayrımcılık yapmadan sohbet etmeye izin verecek" demişti.
ŞİRKETİN 4 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Şirket, hafta sonu yaptığı açıklamada farklı kurumsal yatırımcılardan toplamda 1 milyar dolarlık yatırımı garantilediğini belirtti ancak yatırımcılarla ilgili detay vermedi. Şirketin bugün 4 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.
Trump her ne kadar görevdeyken çok tartışmalı kararlara imza atmış olsa ve sert eleştirilere maruz kalsa da, bu girişim çok güçlü bir mali desteğe sahip olduğunu gösterdi.