Trump açıkladı! 1 milyon dolar yatırım aldı...

ŞİRKETİN 4 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Şirket, hafta sonu yaptığı açıklamada farklı kurumsal yatırımcılardan toplamda 1 milyar dolarlık yatırımı garantilediğini belirtti ancak yatırımcılarla ilgili detay vermedi. Şirketin bugün 4 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Trump her ne kadar görevdeyken çok tartışmalı kararlara imza atmış olsa ve sert eleştirilere maruz kalsa da, bu girişim çok güçlü bir mali desteğe sahip olduğunu gösterdi.