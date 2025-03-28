Trump, Beyaz Saray’da iftar verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı Müslüman toplumunun ve bazı ülkelerin temsilcilerine Beyaz Saray'da iftar verdi. Trump, 2. başkanlık döneminin ilk iftar programında, bazı Müslüman ülkelerin temsilcileri ve Amerikalı Müslüman liderlerle bir araya geldi. Yaptığı konuşmasına, "Ramazanınız mübarek olsun" diyerek başlayan Trump, Amerikalı Müslümanların 2024 Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde kendisine destek verdiğini ve bundan çok memnun olduğunu belirtti. Trump, "Müslüman toplumuna verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Herkesin imkânsız olduğunu söylediği tarihi İbrahim Anlaşmalarını temel alarak Ortadoğu'da kalıcı barışı tesis etmek için aralıksız bir diplomasi yürütüyoruz" dedi.

POLİTİCO'DAN 8 MİLYON DOLARI GERİ İSTEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, medya kuruluşu Politico'nun hükümetten aldığı öne sürülen fonu geri istedi. Hükümet Verimlilik Departmanı'nı (DOGE) harekete geçmeye çağıran Trump, "Hükümetimiz tarafından Radikal Sol Politico dergisine verilen 8 milyon dolara ne oldu? Zengin adamların sahibi olduğu bu para, DOGE tarafından geri alınmalıdır" dedi.