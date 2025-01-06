Trump, Biden’ın koyduğu yasağı kaldıracak

Biden, bugün yeni petrol ve doğal gaz sondajını engellemek amacıyla 2 muhtıra imzalamıştı.

Yasak kapsamında doğu ve batı kıyıları, Meksika Körfezi'nin doğusu ve Bering Denizi'nin bir kısmı gibi sularda yeni petrol ve doğal gaz sondaj yapılmayacağını belirten Biden, "Bu kıyılarda sondaj yapmak, değer verdiğimiz yerlere geri dönüşü olmayan zararlar verebilir ve ülkemizin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli değildir" ifadelerine yer vermişti.

Biden, bu kapsamda 625 milyon dönümden fazla su alanının sondajdan korunacağını vurgulayarak, bu kararın ABD'nin iklim politikalarıyla da uyumlu olduğunu kaydetmişti.