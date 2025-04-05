Trump, Çin ile yaşanan gümrük düellosu hakkında konuştu: “Biz, aptal ve çaresiz bir dayak tahtasıydık ama artık değiliz…"

ABD ile Çin arasında gümrük vergisi gerginliği yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu karşılıklı gümrük vergilerinin ardından Çin'in misillemesi iki ülke arasında bir düelloya döndü. ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Çin, ABD'den çok daha ağır bir darbe aldı. Onlar ve diğer birçok ülke, bize sürdürülemez bir şekilde kötü davrandı. Biz, aptal ve çaresiz bir dayak tahtasıydık ama artık değiliz" dedi.