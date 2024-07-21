Joe Biden adaylıktan çekildi

Sağlık sorunları nedeniyle adaylığı tartışma konusu olan 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik 'çekil' çağrıları sonuç verdi. Joe Biden, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Başkan olarak görev yaptığı son 3.5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk" ifadesini kullandı. Biden, "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım" dedi. Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i de aday olarak onayladığını ve tam destek verdiğini belirtti. Kamala Harris de Başkan Biden'ın desteğini almaktan onur duyduğunu ifade etti. Cumhuriyetçi aday ve ABD eski Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Harris, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim. Demokrat Parti'yi ve ulusumuzu Trump'ı yenmek üzere birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadesini kullandı. Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegelerin yeterli oyunu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise Başkan Biden'ın adaylıktan çekilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Biden'ın 2020'de "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde başkanlığı kazandığını belirterek, "Sahtekar Joe Biden Başkanlık için aday olmaya uygun değildi. Ve kesinlikle hizmet etmeye de uygun değil ve hiçbir zaman da olmadı. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek" dedi. Trump, adaylıktan çekilen Joe Biden'ın yerine önerdiği Kamala Harris için ise, " Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak" yorumunda bulundu.