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Giriş Tarihi: 14.7.2024 04:45

Trump destekçileri New York'ta toplanıyor

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırı sonrasında kulağından yaralanmasının ardından Trump destekçileri, Trump Tower'ın önünde toplanma çağrısı yaptı.

İHA
Trump destekçileri New York’ta toplanıyor

ABD eski Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde açılan ateş sonucu kulağından yaralandı. Olay, sonrası arka arkaya yapılan açıklamalar ABD ve dünya medyası tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

Trump destekçileri sosyal medya üzerinden New York 5. Cadde üzerinde bulunan Trump Tower'ın önünde toplanma çağrısı yaptı. Polisin Trump Tower'ın önünde yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlemleniyor.

Şu anda Trump Tower'ın önünde toplanan kalabalık yaralanan Trump'ın tedavisinin ardından burada bulunan evine gelmesini beklediklerini belirttiler.

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Trump destekçileri New York'ta toplanıyor
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