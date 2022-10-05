Trump FBI baskınının peşini bırakmıyor! Yeni bir talep daha geldi

Trump'ın evine yapılan baskınla elde edilen belgelerin şeffaflıkla incelenmesi talep eden avukatlar, "bir başkanın evine yapılan baskın sırasında ele geçirilen materyallerin kapsamlı ve şeffaf bir şekilde incelenmesine ilişkin herhangi bir sınırlamanın halkın adalet sistemine olan güvenini sarsacağını" ileri sürdü.

Avukatlar, bağımsız atanmış bir yargı mensubunun söz konusu belgelerin kişisel mi yoksa başkanlık dokümanları mı olduğu ile gerçekten sınıflandırılıp sınıflandırılmadığının anlaşılması için incelemesine sunulması gerektiğini kaydetti.