Trump: Gazze yıkıldı Filistinliler göç etsin

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulundu. Ürdün Kralı Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Mısır'ın insanları almasını isterim. 1.5 milyon kişiden söz ediyorsunuz ve orayı tamamen temizleyip 'Bitti' demeliyiz" ifadelerini kullandı.