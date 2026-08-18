Trump: İran ile devam eden görüşme yok

ABD Başkanı Donald Trump, “İran ile devam eden veya planlanmış herhangi bir görüşme bulunmamaktadır. Deniz ablukası tümüyle yürürlükte ve geçerliliğini korumaktadır. Hürmüz Boğazı açık ve faal durumdadır. Tüm deniz mayınları temizlenmiş veya patlatılarak etkisiz hale getirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Trump: İran ile devam eden görüşme yok

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile devam eden veya planlanmış herhangi bir görüşme bulunmamaktadır. Deniz ablukası tümüyle yürürlükte ve geçerliliğini korumaktadır. Hürmüz Boğazı açık ve faal durumdadır. Tüm deniz mayınları temizlenmiş veya patlatılarak etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #İRAN #DONALD TRUMP #HÜRMÜZ BOĞAZI

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