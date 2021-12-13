Trump itiraf etti: Barışın önündeki engel Netanyahu oldu

Abbas'ın barış istemesine rağmen Netanyahu'nun beklemek istediğini söyleyen Trump, "Benim tüm hayatım anlaşmalarla geçti. Bibi (Netanyahu) ile birkaç dakika telefonda konuştuktan sonra, sözünü kestim ve 'Bibi, sen anlaşmak istemiyorsun değil mi?' dedim. O da kem küm etti. Bibi'nin hiçbir zaman anlaşma istemediğini düşünüyorum." dedi.

TRUMP NETANYAHU'YU SADAKATSİZLİK İLE SUÇLAYIP AŞAĞILAMIŞTI

Ravid, 10 Aralık Cuma röportajından başka bir kısmı yayımlamıştı.

Trump yayımlanan bölümde, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim zaferini ilk kutlayan kişinin Netanyahu olmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtmiş ve Netanyahu'yu "sadakatsizlik" ile suçlamıştı.

O günden bu yana Netanyahu ile hiç konuşmadığını vurgulayan Trump, Netanyahu hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.