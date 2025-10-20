Trump karşıtları ‘Krallara Hayır’da bir araya geldi

ABD genelinde milyonlarca kişi, "Krallara Hayır" (No Kings) protestolarında bir araya gelerek Başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koydu. Washington'dan Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere 2 bin 500'den fazla yerde düzenlenen eylemlere katılan milyonlarca kişi, Trump'ın eyaletlere "güvenlik" gerekçesiyle Ulusal Muhafız göndermesi, düzensiz göçmenlere yönelik baskıları ve ekonomi gibi başlıklarda hükümetin kararlarını protesto etti.