Trump: Merkel’i uyarmak için beyaz bayrak gönderdim

"PUTİN'İ TEHDİT ETTİM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in için daha önce kullandığı "dahi" ve "barış yanlısı" ifadeleri sorulan Trump, bunun "yalan haber" olduğunu söyledi.

"Onu (Putin) daha önce hiç tehdit edilmediği bir şekilde tehdit ettim." diye konuşan Trump, kendisi görevde olsaydı Ukrayna savaşının hiç yaşanmayacağını öne sürdü.

Trump, ABD seçimlerinde hile yapıldığı ve Putin'in görevdeki kişinin Biden olduğu için Ukrayna'yı işgal ettiği iddiasında bulunarak, "Bu kadar insanın hileli bir seçim yüzünden ölmesi ne utanç, değil mi?" ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı, Afganistan'dan çekilmenin, Ukrayna'nın işgaline yol açtığını da savundu.