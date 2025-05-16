Trump: Suriye hakkında İsrail’in fikrini sormadım

ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerin son zamanlarda iyiye gitmediğine dair yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkan İsraillilerin "bu konudaki fikrini sormadığını" söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talebiyle Suudi Arabistan'da Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını açıklayan Trump, İsraillilerin itirazının sorulması üzerine "Bunu onlara sormadım, yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşündüm" dedi.