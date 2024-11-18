Trump, teknoloji devlerine savaş açan ismi atadı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanlığı'na halen kurumda Cumhuriyetçi üye olarak görev yapan Brendan Carr'ı aday gösterdiğini açıkladı. Carr, Trump'ın başkan seçilmesi halinde uygulanması planlanan Project 2025 isimli tavsiyelerin yazarları arasındaydı. Carr daha önce yaptığı açıklamalarda Google, Apple, Meta ve Microsoft gibi teknoloji devlerini "sansür karteli" olarak tanımlamış ve ABD'de milyonlarca kişiye sansür uygulamakla suçlamıştı. Carr, Çin merkezli TikTok uygulamasının da ABD yönetmeliklerine uymadığı takdirde yasaklanması gerektiğini savunuyor.