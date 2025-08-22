Trump yönetiminden vize yasağı: ABD yabancı şoförlere kapıları kapattı

Rubio, "Derhal yürürlüğe girmek üzere ticari kamyon şoförleri için tüm çalışma vizesi başvurularını askıya alıyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkede büyük traktör römorklu kamyonları kullanan yabancı şoförlerin sayısının arttığına dikkati çeken Rubio, bu durumun "ABD'li vatandaşların hayatını tehlikeye attığını ve Amerikalı kamyon şoförlerinin geçim kaynaklarını zedelediğini" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD'DE GÖÇMENLİKTE YENİ DÖNEM

Nisanda imzalanan bir kararname, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti.

Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle de ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiği bildirilmişti.

Açıklamada, göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edilebileceği ve ABD'de bulunan vize hamilinin sınır dışı edilebileceği ifade edilmişti.