Trump Zelenski ambargosunu kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için müzakere etmeleri gerektiğini belirtti. Trump, "Bence Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy bir araya gelmeli. Ateşkesin sağlanmasını ve bir anlaşmaya varılmasını istiyorum" dedi. Daha önce, Zelenskiy'in müzakerelere katılmasının zorunlu olmadığını savunan Trump, "Zelenskiy üç yıldır kötü bir müzakere süreci yürüttü, oysa Rusya'yı geniş çaplı çatışmadan kolayca vazgeçirilebilirdi" ifadelerini kullandı.