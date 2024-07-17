Trump’a suikast girişimi sonrası skandal karar: ABD’li mahkeme silaha evet dedi

Temyiz mahkemesi ise ikinci değişiklikte herhangi bir yaş sınırı olmadığını ifade ederek, bu yaş grubundaki kişilerin haklarının korunması gerektiğini kaydetti. ABD'de gündemi sürekli meşgul eden konulardan biri olan bireysel silahlanma sorunu, ülke anayasasındaki ikinci değişiklik maddesine dayanıyor.

"Silahlanma hakkı" olarak bilinen yasada, "Düzenli bir milis gücü, hür bir eyaletin güvenliği için zorunlu olduğundan halkın silah bulundurma ve taşıma hakkı ihlal edilmeyecektir." ifadesi yer alıyor.