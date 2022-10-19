Trump'a yönelik Rusya soruşturmasında adı geçen Rus analist "yalan söyleme" davasında beraat etti

Virginia eyaletindeki Alexandrıa Federal Mahkemesinde 11 Ekim'de başlayan davada jüri heyeti Danchenko'yu suçsuz buldu.

Danchenko'nun avukatı, müvekkillinin "siyasi motivasyonla açılan bir davaya" konu olduğunu ve devlet görevlilerine yalan söylemediğini savunarak, "O, FBI'ya yardım etmeye çalışırken, bundan dolayı suçlandı." ifadesini paylaştı.

Trump döneminde ABD Adalet Bakanlığı tarafından Rusya soruşturmasının kökenleri araştırması için atanan özel yetkili savcı John Durham, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine "Steele dosyası" konusunda yanlış ve aldatıcı beyanlarda bulunmaktan Danchenko'ya dava açmıştı.

Danchenko 4 Kasım 2021'de gözaltına alındıktan sonra hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Washington D.C'de yaşayan Rus analist, 2016 başkanlık seçimleri sırasında Trump'ın Rusya ile ilişkili olduğuna dair iddialar içeren Steele dosyasının yazarı İngiliz casus Christopher Steele'e yardım eden ana kaynak olarak gündeme gelmiş, daha sonra söz konusu dosyanın yanlış içerikli olduğu ve de Danchenko'nun Demokratlar tarafından dolaylı yollardan desteklendiği iddia edilmişti.

RUSYA SORUŞTURMASI

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.

Trump döneminde ABD Adalet Bakanı William Barr, John Durham'ı Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılması için özel yetkili savcı olarak atamıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'i suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

Özel yetkili savcı Durham'ın Steele dosyası hakkındaki raporunu bu yıl tamamlayıp Adalet Bakanı Merrick Garland'a sunabileceği kaydediliyor.