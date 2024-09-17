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Giriş Tarihi: 18.9.2024

Trump’ı biz koruyalım

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Trump’ı biz koruyalım
ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde gündem hâlâ suikastlar. Cumhuriyetçilerin adayı olan eski Başkan Donald Trump'a yönelik iki ay içerisinde ikinci kez suikast girişimi yaşanmasının ardından başlayan güvenlik zafiyeti tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Trump destekçisi olan motosikletli gruplar sosyal ağlar üzerinden organize olarak gönüllü şekilde koruma görevini üstlenmeye hazırlanıyor. "Trump'ı artık biz koruyalım" paylaşımları yapan gruplar her mitinge katılacaklarını söylüyor.
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Trump’ı biz koruyalım
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