Trump’ın damadı Kushner’e şok iddia!

Vanity Fair isimli dergide çıkan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Kushner, Beyaz Saray'da bulunduğu sürece Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yakın ilişki içinde oldu ve Cemal Kaşıkçı cinayeti de dahil Veliaht Prensin eylemlerini savundu.