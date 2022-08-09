Trump’ın evine FBI baskını

ABD'de iç siyaset bir kez daha karıştı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evi Mar-a-Lago tatil köyünde arama yaptı. Trump "Güzel evim Mar-a-Lago şu anda kalabalık bir FBI ajan grubu tarafından işgal ve kuşatma altında. Daha önce bir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şey gelmedi" dedi. Baskın sırasında Trump'ın New York'taki Trump Tower'da olduğu duyuruldu. Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgâhına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti. Öte yandan, onlarca Trump destekçisi, Mar-a-Lago yakınlarında toplandı. Göstericiler, Trump'ı desteklediklerini ve aramanın Demokrat Parti'nin yeni bir düzmecesi olduğunu öne sürdü.