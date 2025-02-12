Trump’ın sürgün planına öfke: Ortadoğu’daki ateşi körükler

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 4 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemesine tepkiler her geçen gün artıyor. Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'ın planının beyhude olduğunu açıklamasının ardından ABD'ye tepkiler gelmeye devam ediyor.

Arap Birliği: Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt, Trump'ın tehcir planı için "Kabul edilemez. Filistinlileri yerinden etme planı uluslararası bir kriz haline gelecektir" dedi. Gayt ayrıca bunun bölgesel istikrarsızlığı körükleyeceğini de sözlerine ekledi.

Ürdün: Başbakan Cafer Hassan, Filistinlilerin zorla yerinden edilerek topraklarına yerleştirilmesini ve ülkesi aleyhindeki çözümleri kabul etmeyeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan: İsrail'in Filistinlilerin yerlerinden edilmesine ilişkin aşırılıkçı açıklamalarını kesin olarak reddetti.

Kuveyt: Trump kendi çıkarına hizmet eden kararlar alıyor ve dünya ekonomilerini etkileyecek.

Çin: Dışişleri Bakanlığı, "Gazze, Filistinlilere aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır. Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız" açıklamasını yaptı.

Fransa: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına karşı çıkarak, "Gazze boş bir arazi değil, 2 milyon insanın yaşadığı topraklar" dedi.

GÖZLER MISIR'IN GAZZE PLANINDA

"GAZZE'deki Filistinlilere toprak tahsis etmeyi reddeden" Mısır'ın çözüm için yeni bir teklif sunacağı açıklandı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Filistin meselesinin 'adil bir çözüme' kavuşturulması için Trump liderliğindeki ABD yönetimiyle işbirliği yapmayı umduğunu belirtti. Açıklamada Kahire'nin Gazze'nin yeniden inşası için Filistin halkının kendi topraklarında 'meşru ve yasal hakları doğrultusunda' yaşamalarını garanti altına alacak şekilde 'kapsamlı bir vizyon' sunma niyetinde olduğu kaydedildi.

HAMAS: GECİKMEDEN İSRAİL SORUMLU

HAMAS'tan yapılan açıklamada "Ateşkes anlaşmasına bağlıyız ancak gecikmeden yükümlülüklerini yerine getirmeyen İsrail sorumlu" denildi. Ayrıca üst düzey yöneticilere "Savaş yeniden başlayabilir" mesajı gönderildiği öğrenildi. Hamas önceki gün İsrail'in ocakta varılan ateşkesin şartlarına uymadığı için 15 Şubat'taki rehine takasının ertelendiğini duyurmuştu. Katliamlarına yeniden başlamak için bahaneler arayan İsrail de savaş kabinesini topladı ve "Rehineler cumartesi günü serbest bırakılmazsa ateşkes bitecek" açıklaması yaptı.

ANKARA, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NI TOPLAYACAK

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Filistin ve Suriye'deki gelişmeler, ABD'ye yapılan DEAŞ önerileri ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yılmaz, "(Trump'ın Gazze Planı) İlk etapta İslam Konferansı Teşkilatı'nı toplantıya çağırmak için şu anda harekete geçmiş durumdayız. Bu konuda hazırlıklarımız var" dedi.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Ferhan görüşmede, Gazze'yle ilgili son gelişmeleri ve Suriye'deki durumu ele aldı. Zübeyde YALÇIN