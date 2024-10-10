Trump’ın ticaret oyunu: Çin geriliminin ardından İncil çıktı

ABD basınındaki haberlere göre, Çin'in doğusundaki Hangzhou kentindeki bir matbaa şirketi şubat başı ile mart sonu arasında ABD'ye 120 bine yakın İncil gönderdi.

İhracat ve ithalatı takip etmek için gümrük verilerini kullanan veri tabanlarına göre, Çin'den ABD'ye gönderilen üç ayrı sevkiyatın tahmini değeri 342 bin dolar (11 milyon 705 bin lira) civarında. Yani İncil başına 3 dolardan (102,6 lira) daha az.

Trump'ın sattığı "Tanrı ABD'yi Korusun" İncillerinin en düşük fiyatı 59,99 dolar (2 bin 53 lira). Bu da potansiyel satış gelirinin yaklaşık 7 milyon dolar (239 milyon 550 bin lira) olduğunu gösteriyor.

Yıllardır Pekin'i, Amerika'nın ekonomik başarısının önünde bir engel olarak gösteren Trump, başkanlığı döneminde Çin'den ithal edilen mallara yüksek gümrük vergileri uyguladı ve tekrar seçilmesi halinde daha da sıkı tedbirler alacağı uyarısında bulundu.

Kovid-19 salgınından Çin'i sorumlu tutan Trump, mayısta binlerce Çinli göçmenin bir "ordu" kurmak ve Amerika'ya saldırmak için ABD'ye akın ettiğini öne sürdü.

Trump'ın sattığı İncillerin, Çin bağlantısı daha önce rapor edilmemişti. Trump, Pekin'i birçok kez ABD'nin işlerini çalmak ve haksız ticaret uygulamaları yapmakla suçlamıştı.

Çin karşıtı sert söylemiyle bilinen Trump'ın İncillerini Çin'de bastırması ise soru işaretlerine yol açtı.

Trump'ın seçim kampanyası, konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.