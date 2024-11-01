Trump’tan 10 milyar dolarlık dava

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump, "60 Minutes" programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatı yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News televizyonuna 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı. CBS News'tan yapılan açıklamada, Trump'ın haber kanalına karşı açtığı davanın tamamen mesnetsiz olduğu ve bu iddiaya karşı sonuna kadar mücadele edileceği belirtildi. ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Trump ve Harris anketlerde başa baş gözüküyor.