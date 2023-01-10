Trump’tan ABD Başkanı Biden’a ’gizli belge’ tepkisi: FBI ne zaman baskın yapacak

Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, Biden'ın Washington'daki Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezindeki ofisinde 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait "gizli belgeler" bulunmasına tepki gösterdi.

"BELGELER KESİNLİKLE GİZLİ"

"FBI ne zaman Biden'ın evlerine, hatta belki de Beyaz Saray'a baskın düzenleyecek?" ifadesini kullanan Trump, söz konusu belgelerin kesinlikle "gizli" kategorisinde olduğunu söyledi.

Trump diğer paylaşımlarda Biden'ın kurucusu olduğu söz konusu düşünce kuruluşunun Çin'den 54 milyon dolar aldığını öne sürerek "(Çinliler) gizli belgeleri gördüler." ifadesini kullandı.