Trump’tan flaş hamle! Tarih verdi...

'BU KABUL EDİLEMEZ'

TRUTH Social, Trump Medya ve Teknoloji Grubu ile bu amaçla satın alınan bir şirketin birleşmesi aracılığıyla oluşturulacak. Konuyla ilgili basın açıklamasında Trump, "En sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez" dedi.

Şirketin herkese düşüncelerini paylaşma imkanı tanımak için kurulduğunu söyleyen Trump, "Yakında TRUTH Social'da düşüncelerimi açıklayacağım ve büyük teknoloji şirketlerine karşı savaşacağım için çok heyecanlıyım" dedi.