Trump'tan Gazze zirvesi hamlesi! ABD basını: Türkiye de davetliler arasında
ABD merkezli Axios haber sitesine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu barış süreci kapsamında Gazze konusunda uluslararası bir zirve düzenlemeye hazırlanıyor. Zirvenin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin ev sahipliğinde Şarm el-Şeyh’te yapılacağı belirtildi. Öte yandan, zirveye Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Katar, BAE, Ürdün gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin de davet edildiği kaydedildi.
Axios'ta yer alan habere göre ABD Başkanı Trump, Pazartesi sabahı İsrail'e varacak, burada mecliste bir konuşma yapacak ve rehine aileleriyle görüşecek. Ardından Pazartesi öğleden sonra Mısır'a geçecek.
Trump'ın burada Gazze barış anlaşmasının garantörleri arasında yer alan Mısır, Katar ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenecek imza törenine iştirak etmesi bekleniyor.
ZİRVE ŞARM EL-ŞEYH'TE YAPILACAK
Haberde, liderler zirvesinin Salı sabahı yapılmasının planlandığı, ancak Pazartesi gününe çekilebileceği belirtildi. Zirvenin, barış anlaşmasına yönelik müzakerelerin yürütüldüğü Şarm el-Şeyh'te gerçekleştirileceği ifade edildi.