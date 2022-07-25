Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Trump'tan LGBT grubuna tepki: Toksik bir ırk teorisine inanmış durumda
Giriş Tarihi: 25.7.2022 13:22

Trump'tan LGBT grubuna tepki: Toksik bir ırk teorisine inanmış durumda

Trump’tan LGBT grubuna tepki: Toksik bir ırk teorisine inanmış durumda

Eski ABD Başkanı Donald Trump, LGBT grubuna tepki gösterdi. Trump, "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır." dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, LGBT grubuna tepki göstererek, sadece iki cinsiyetin varlığına inandığını açıkladı.

Fox News'in haberine göre, hafta sonu Florida'da düzenlediği mitingde gençlere hitap eden Trump, LGBT grubu için "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır." ifadesini kullandı.

Trump, "Çocuklarınıza 20 dakika bakıcılık yapmalarına izin vermeyeceğiniz bu insanlara güvenemezsiniz. Öyleyse neden milyonlarca Amerikalı öğrenciyi günlerce, hatta yıllarca eğitmelerine izin verelim ki." diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Trump, trans bireylerle ilgili olarak da "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal, cinsel ve politik unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'tan LGBT grubuna tepki: Toksik bir ırk teorisine inanmış durumda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA