Trump’tan merakla beklenen açıklama! Altından beklenmeyen bir şey çıktı…

"BENİM DE BÜYÜK DUYURUMLARIM VARDI"

Büyük Duyurular etiketi altında son birkaç gün sosyal medya platformlarında esprili bir dille açıklama furyaları başladı ve dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'da bu furyaya katıldı. Biden bu etiketi kullanarak "Benim de son birkaç haftadır BÜYÜK DUYURULARIM vardı..." diyerek hükümetinin gerçekleştirdiği başarıları paylaştı.