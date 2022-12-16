Trump’tan merakla beklenen açıklama! Altından beklenmeyen bir şey çıktı…

Eski Başkan Trump'ın geçen günlerde anons ettiği Büyük Duyuruları, özellikle Twitter'da Trump ve Cumhuriyetçi Parti taraftarlarını meraka sürükleyerek ne açıklayacağı konusunda beklentiye yol açmıştı.
ABD'de bazı siyaset yorumcuları, gelecek Başkanlık Seçimleri için müstakbel Başkan Yardımcısı Adayı'nı açıklayacağı konusunda spekülatif yorumlar yapmıştı.
"BENİM DE BÜYÜK DUYURUMLARIM VARDI"
Büyük Duyurular etiketi altında son birkaç gün sosyal medya platformlarında esprili bir dille açıklama furyaları başladı ve dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'da bu furyaya katıldı. Biden bu etiketi kullanarak "Benim de son birkaç haftadır BÜYÜK DUYURULARIM vardı..." diyerek hükümetinin gerçekleştirdiği başarıları paylaştı.
NFT ürünleri, dijital ortamda 'türünün tek örneği' varlıklar olarak biliniyor ve herhangi bir mülk gibi alınıp satılıyor. Ancak NFT'lerin kendilerine ait somut, elle tutulur bir biçimleri bulunmuyor.