Trump'tan Müslüman liderlere "Barı Şeria" sözü: İsrail'in işgal etmesine izin vermeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze oturumunda Müslüman liderlere, İsrail'in Batı Şeria'yı işgal etmesine izin vermeyeceğine dair söz verdiği belirtildi. Trump'ın Batı Şeria konusunda son derece "kararlı olduğu" ifade edildi.

AA

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda binlerce masum sivil hayatını kaybetti. ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda da liderlerin gündemi Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne uyguladığı "soykırım" oldu.

BM GENEL KURULU MARJINDA "GAZZE" OTURUMU YAPILDI

Liderlerin BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamaların ardından dün akşam saatlerinde BM Genel Kurulu marjında "Gazze" oturumu gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Müslüman lider katıldı.

"ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU"

Başkan Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum, sonucu da hayrolsun." dedi. Trump ise toplantının çıkışında "Gazze konusunda çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Toplantının detaylarını ise ABD merkezli haber sitesi Politico paylaştı.

TRUMP'TAN MÜSLÜMAN LİDERLERE "BATI ŞERİA" SÖZÜ

Politico'nun haberine göre, siteye konuşan 6 kaynak, Trump'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında, New York'ta Müslüman liderlerle yaptığı basına kapalı toplantıda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhakına müsaade etmeyeceği konusunda güvence verdiği bilgisini paylaştı.

Kaynaklardan ikisi, Trump'ın bu konuda "kararlı olduğunu" ve Başkan'ın, Filistin yönetiminin idaresindeki Batı Şeria'nın "İsrail tarafından yutulmasına izin verilmeyeceği" konusunda söz verdiğini ifade etti.

Bir diğer kaynak ise Filistin'in Gazze kanadında, Hamas ile İsrail arasında bir ateşkesin ise "çok da mümkün olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNE YER VERİLDİ

Politico'nun haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı akşamı Fox News kanalına verdiği röportajda görüşmeyi verimli olarak nitelendirdi ancak ayrıntı vermedi. Erdoğan ve Trump'ın perşembe günü Beyaz Saray'da tekrar görüşmesi planlanıyor." ifadelerine yer verildi.