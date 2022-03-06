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Giriş Tarihi: 6.3.2022 16:48

Trump’tan ortalığı karıştıracak şaka! "Çin bayraklı jetlerle..."

AA
Trump’tan ortalığı karıştıracak şaka! Çin bayraklı jetlerle...

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Eski ABD Başkanı Trump'tan ortalığı karıştıracak sözlerr geldi. ABD'nin Rusya'yı 'Çin bayraklı' savaş jetleriyle vurup suçu Çin'e atma şakası yapan Trump, üstüne üstlük "Arkamıza yaslanıp izleriz" dedi. Trump'ın bu sözleri salonda kahkahalarla karşılandı.

Amerikan basınındaki haberlere göre Trump, Ulusal Cumhuriyetçiler Komitesi Bağışçıları toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yı vurmayacaklarını söylemeyi bırakmaları gerektiğini belirtti.

NATO'YA SERT SÖZLER

Trump, NATO'yu "kağıttan kaplan" şeklinde nitelendirerek, "Hangi noktada, insanlığa karşı bu kitlesel suçlara katlanamayacağımız söylenecek? Bunun olmasına, devam etmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

ŞAKAYA KAHKAHALARLA KARŞILIK VERDİLER

ABD'nin, F-22 savaş uçaklarına "Çin bayrağı" asarak Rusya'yı bombalamasını, ardından da "suçu Çin'e atmasını" öneren Trump, "Artık birbirleriyle kavgaya başlarlar, biz de arkamıza yaslanarak oturup izleriz." değerlendirmesinde bulundu. Cumhuriyetçi senatörler, Trump'ın şakasını kahkahalarla alkışladı.

Trump, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sadece kendi döneminde başka bir ülkeyi işgal etmediğini savunmuştu.

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Trump’tan ortalığı karıştıracak şaka! "Çin bayraklı jetlerle..."
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