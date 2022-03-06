Trump’tan ortalığı karıştıracak şaka! "Çin bayraklı jetlerle..."

ŞAKAYA KAHKAHALARLA KARŞILIK VERDİLER

ABD'nin, F-22 savaş uçaklarına "Çin bayrağı" asarak Rusya'yı bombalamasını, ardından da "suçu Çin'e atmasını" öneren Trump, "Artık birbirleriyle kavgaya başlarlar, biz de arkamıza yaslanarak oturup izleriz." değerlendirmesinde bulundu. Cumhuriyetçi senatörler, Trump'ın şakasını kahkahalarla alkışladı.

Trump, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sadece kendi döneminde başka bir ülkeyi işgal etmediğini savunmuştu.