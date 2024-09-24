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Giriş Tarihi: 24.9.2024 14:30

Trump’tan şok iddia: Demokratları destekliyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in ABD seçimlerinde taraf tuttuğunu iddia etti. İddiaya göre Zelenskiy, demokratları destekliyor.

AA
Trump’tan şok iddia: Demokratları destekliyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Partiyi desteklediğini ileri sürdü.

ABD basınındaki haberlere göre, Trump, Pensilvanya eyaletinde düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada, "O (Zelenskiy), onların (Demokratlar) bu seçimi kazanmasını çok istiyor." dedi.

Trump, ABD'den milyarlarca dolar yardım alan Zelenskiy'i alaycı bir ifadeyle "tarihteki en büyük pazarlamacı" olarak nitelendirerek, "Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor." ifadesini kullandı.

SAVAŞI DURDURABİLECEĞİNİ SAVUNDU

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın durdurulabileceğini savunan Trump, eğer kendisi görevde olsaydı Moskova ile Kiev arasında bir barış anlaşmasının müzakere edilebileceğini iddia etti.

Trump, seçilmesi halinde hem Zelenskiy'i hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayacağını ve onları bir barış anlaşmasına varmaya teşvik edeceğini söyledi.

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Trump’tan şok iddia: Demokratları destekliyor
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