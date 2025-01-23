Trump’tan tartışma yaratan karar: Katil polisleri affetti

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, yeni aflar çıkardı.

Trump, 2020'de 20 yaşındaki Karon Hylton-Brown isimli bir siyahiyi öldürmekten 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski başkent Washington polisi Terence Sutton'u "tam ve koşulsuz" affetti.

ABD Başkanı, aynı cinayete ilişkin kanıtları örtbas etmekten 4 yıl hapis cezasına çarptırılan polis memuru Andrew Zabavsky'i de affetti.

Görevinin ilk gününde imzaladığı kararnameyle, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışmış yaklaşık 1600 kişi için af çıkaran Trump, "Silk Road" (İpek Yolu) isimli internet sitesi üzerinden uyuşturucu ve yasa dışı ürünler sattığı gerekçesiyle 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ross Ulbricht'i de affetmişti.