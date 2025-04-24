Trump’tan Zelenski’ye ‘ateşkes ültimatomu’

Rusya ve ABD arasında Ukrayna savaşı ile ilgili ateşkes görüşmeleri devam ederken hem karşılıklı tartışmalar hem de karşılıklı saldırılar sürüyor. Son olarak Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle Güney Afrika ziyaretini kısaltan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın 44 gün önce ABD'nin teklifiyle ateşkesi kabul ettiğini, ancak Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Zelenski'yi 'kışkırtıcı açıklamalar' yapıp ateşkes müzakerelerine zarar vermekle suçladı. Ukrayna krizinde taraf tutmadığını belirten Trump, "Benim favorim yok. Bir çözüm arayışındayım. Rusya ile anlaşma hazır, onlarla bir anlaşma var. Geriye sadece Kiev ile anlaşmak kaldı. Yoksa çekilirim. Savaş birkaç yıl daha sürer ve sonunda Zelenski ülkesini kaybeder" dedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Ukrayna'nın Rusya'nın ilhak ettiği dört bölgeden (Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson) askerlerini çekmesi halinde çatışmanın derhal sona ereceğini belirtti.