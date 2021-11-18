“TSK’nın modernizasyon ihtiyaçlarını tanıyoruz”

ANKARA
'DA yapılan görüşme sonrasında, Türkiye-ABD
savunma bakanlıkları arasındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın ikincisi 16 Kasım'da Pentagon'da gerçekleştirildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD heyetine Savunma Bakanlığı
Müsteşarı Laura Cooper
'ın başkanlık ettiği hatırlatılarak, "Müsteşar Cooper, ABD'nin NATO'ya destek noktasında Türkiye'nin modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdığını yeniden vurguladı. Heyetler, birçok fonksiyonel ve bölgesel konuyu ele aldı" denildi. Milli Savunma Bakanlığı
, Pentagon'daki heyetler arası toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiğini açıklamıştı. AA