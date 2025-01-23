TSK’ya yeni görev gelebilir

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi (MGSB) Türkiye'de, bölgede ve dünyada meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesiyle yenilendi ve MGSB-2025 yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Millî Güvenlik Kurulu'nda PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki mevcut durumu ve muhtemel gelişmeleri herhangi bir şekilde istismar etmesine izin verilmeyeceği vurgulandı, terör örgütlerinin her hâlükârda tasfiye edileceği kaydedildi. Öte yandan MSB Kaynakları "(Suriye'de son duruma ilişkin) TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir. İhtiyaçlara göre; Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir" açıklamasını yaptı. Bakanlık kaynakları, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kilidin kapatılmasının ardından Irak'ın kuzeyindeki son duruma ilişkin de "Kontrol altına aldığımız bölgede arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir" dedi.