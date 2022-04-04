Tüm Batılı liderler tepkili

ABD Başkanı Joe Biden, Buça'da olanların şoke edici olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunan Biden, "Bir savaş suçları yargılaması yapılması için tüm detayları toplamalıyız. Bu adam gaddar" dedi. Putin'in hesap vermesi gerektiğini belirten Biden, "Rusya'ya daha çok yaptırım uygulayacağız." dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antohony Blinken de Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin öldürülmesini kınadıCumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Buça'daki görüntüler savaş suçunun açık göstergesi" açıklamasını yaptı.Başbakan Boris Johnson, "Rusya'nın Irpin ve Buça'daki sivillere yönelik alçak saldırıları, Putin ve ordusunun Ukrayna'da savaş suçu işlediğinin yeni bir kanıtı" dedi.Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaşananların "korkunç bir savaş suçu" olduğunu belirtti.Başbakan Pedro Sanchez, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentindeki sivillere yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirdi.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Buça sokaklarında cansız bedenleri bulunan sivillerin görüntülerinden dehşete düştüğünü belirterek "bağımsız ve etkili" soruşturma yapılması çağrısında bulundu.Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın Buça ve diğer kentlerindeki sivillere yönelik saldırılarını kınadığını duyurdu.İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rus güçlerin Çernihiv, Harkiv ve Kiev'de savaş kuralları ihlalleri yapıldığına dair vakalar bulduğunu belirtti.