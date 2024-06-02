Tüm dünyada vahşete isyan

Sekiz aydır Gazze Şeridi'nde 36 binden fazla kişiyi katleden Siyonist İsrail rejimine karşı küresel öfke artarak sürüyor.Almanya'nın başkenti Berlin'de birçok ülkede kutlanan 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle İsrail'in katlettiği Gazzeli 15 binin üzerindeki çocuğun isimleri okundu. Anıt binası Neue Wache'nin önünde 3 Berlinli kadının düzenlediği etkinlikte kaldırıma Gazze'deki toplu katliama dikkati çekmek için yüzlerce çift çocuk ayakkabısı konuldu.Fransa'nın başkenti Paris'te, Gazze'ye destek gösteri gerçekleştirildi. On binlerce Fransız dayanışma için meydanlara indi.ABD'nin New York kentinde yüzlerce gösterici, İsrail'in saldırılarına son vermesi talebiyle gösteri düzenledi. Göstericilere, polis sert müdahale etti.Türkiye'nin birçok kentinde de gösteriler yapıldı. İstanbul'da, İHH İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in 14 yıl önce Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırıda yaşamını yitirenleri anmak ve Gazze'deki soykırıma tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ''Filistin özgür olana dek'' afişi, Türk ve Filistin bayrakları ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yürüdü.